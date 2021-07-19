Обычная беременная женщина: Арзамасова показала свою «негламурную» повседневность

Звезда сериала «Папины дочки» 26-летняя Лиза Арзамасова пребывает в счастливой для многих женщин поре — она ожидает рождения первенца от любимого мужа 47-летнего Ильи Авербуха. Актриса уже на последних сроках беременности и в последнее время все чаще отдает предпочтение удобным свободным нарядам, появляясь в них на публике.

В настоящий момент Лиза Арзамасова находится в Сочи, где Илья Авербух организовал ледовое шоу «Анна Каренина» с участием Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. Артистка отметилась среди зрителей спектакля, облачившись в широкое белое платье.

Тем не менее, знаменитость призналась, что теперь ее бытие все меньше напоминает светскую жизнь. В личном блоге актриса показала образ в платье-халате простого кроя, без укладки волос и с минимумом макияжа.

«А повседневность моя сейчас выглядит вот так. Негламурненько, по-домашнему. Как мы любим», — подписала она кадры.

Поклонники Лизы Арзамасовой поспешили поддержать свою любимицу, написав в комментариях Instagram множество теплых слов в ее адрес.

«Жизнерадостная красавица», «Вы — прелесть, и это не обсуждается», «Да чудесно выглядит повседневность!», «По-домашнему, как мамочка», «Лиза, наслаждайтесь такой повседневностью», «Очень нежно! И со вкусом», «Какая милашечка лучезарная», — обозначились фолловеры.

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