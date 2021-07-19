«Взлеты, ошибки»: принц Гарри решился в мемуарах рассказать о себе как об обычном человеке

Член британской королевской семьи подчеркнул, что это будет искренняя и правдивая книга о его личности и пережитых чувствах.

Принц Гарри впервые решил рассказать о себе как об обычном человеке с максимальными подробностями, написав мемуары. В настоящий момент муж Меган Маркл уже заключил договор с издательством Random House, сообщает Daily Mail.

Как оказалось, 36-летний герцог Сассекский уже почти год тайно работает над этой книгой и в октябре отдаст редакторам первый черновик рукописи. Выпуск мемуаров запланирован на следующий год.

«Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым я стал. На протяжении многих лет я носил много шляп, как в прямом, так и в переносном смысле, и я надеюсь, что, рассказывая свою историю — взлеты, падения, ошибки, извлеченные уроки — я смогу доказать, что мы имеем больше общего, чем вы думаете, независимо от того, откуда мы родом», — обратился к своим читателям принц.

Гарри пообещал, что это будет максимально правдивый рассказ о его «некоролевской» жизни, со всей полнотой чувств.

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