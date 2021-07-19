Хрупкие плечи и влажные волосы: Ходченкова красиво запечатлелась в бассейне, изящно играя водой

Светлана Ходченкова уже неделю отдыхает на райских островах. 38-летняя звезда никогда не афиширует в социальных сетях мест своего пребывания, но многие внимательные поклонники знаменитости склоняются к тому, что на сей раз это все-таки Мальдивы. Пейзажи здесь соответствующие – глубокий синий океан, белый песок, роскошные пальмы и яркие тропические цветы.

Обладательница модельной фигуры с удовольствием фотографируется в отпуске в разнообразных купальных нарядах – один сексуальнее другого. Как всегда, эти снимки наполнены не только эротизмом, но и определенной художественной ценностью и шармом. А последний кадр Светлана Ходченкова и вовсе сделала черно-белым, не лишив его сочности смысла.

Артистка профессионально и естественно позировала в бассейне, играя с водой и красиво изгибаясь, акцентируя хрупкость своих плеч.

«Не перестаю восхищаться вашей красотой Светлана», «Красота красотой, а актерская игра и харизма вообще вне конкуренции», «Это очень красиво. Эстетично. В кадр хочется вглядеться, рассмотреть», «Пусть всегда будет красота!» — восхитились почитатели Ходченковой.

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