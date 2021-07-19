Волосы по пояс: Асмус решилась на бьюти-преображение ради нового проекта

В начале июля Кристина Асмус получила травму ноги, неудачно упав на лестнице собственного дома на Рублевке. Как рассказала актриса, она спешила на улицу, решив по дороге посмотреть в телефон и удостовериться, что вызванное ею такси приехало. В результате звезда «Текста» подвернула сустав и порвала четыре связки.

«Хруст был очень сильный! Мне казалось, что хрустит весь мой организм!» — пожаловалась Кристина Асмус.

Артистка до сих пор ходит в гипсе и опирается на трость. Тем не менее, рабочий процесс знаменитая блондинка решила не останавливать. В личном блоге экс-жена Гарика Харламова рассказала, что занята в новом проекте киностудии «Амедиа», где примерила очередной образ.

После эксперимента с короткими волосами для фильма «Хочу замуж», звезда предстала в диаметрально противоположном имидже — уже с длинными локонами, доходящими до самого пояса. Кристина Асмус решила сохранить интригу и не стала рассказывать, какая роль досталась ей на сей раз.

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