«Что она творит»: Глюкоза в купальнике с глубокими трусиками показала свою «самую красивую»

«А у тебя и правда самая красивая…» — такого рода комментарии оставляют поклонники певицы Глюкозы под ее последней серией пляжных снимком в Испании, намекая на ее старый хит «Танцуй, Россия!» и округлости.

Фотографии впечатлили многих фолловеров звезды, ведь необычный купальник показал далеко не только пятую точку знаменитой блондинки. Всего за несколько минут пост в Instagram собрал несколько десятков тысяч лайков и огромное количество отзывов, как по поводу фигуры Глюкозы, так и ее поведению. Кто-то счел фотосессию приятной для глаз, а кто-то осудил ее за излишнюю смелость.

«Что она творит», «Что за купальник? Что подумает дочь?», «Вишенки — огонь», «Секси», «Шикарная. Потрясающая фигура», «Огонь», «Уже бы совсем разделась. Хотя, можно сказать, что голая. Пошло», «С возрастом становишься только красивее», — написали подписчики Глюкозы в ее аккаунте.

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