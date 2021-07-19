«МХАТ решил веселить»: Гаспарян предположил, почему Бузова вновь выйдет на сцену театра

17 и 18 сентября Ольга Бузова опять выступит во МХАТе, сыграв певицу Беллу Шанталь в спектакле «Чудесный грузин».

Музыкальный критик Артур Гаспарян рассказал корреспондентам 5-tv.ru, что считает это «хайпом» со стороны руководителей МХАТа. При этом отметил, что многие деятели искусства явно не в восторге от возвращения Бузовой на театральную сцену.

«Если они готовы ради хайпа все остальные соображения, связанные с судьбой театра, несколько отодвинуть в сторону, то это их собственный выбор. Тут, как говорится, „на вкус и цвет товарища нет“. Я так понимаю, МХАТ решил нас веселить и дальше», — прокомментировал Гаспарян.

По данным сайта, новый гонорар знаменитости будет равняться сумме примерно в 23о тысяч рублей, в то время, как по предыдущему контракту Бузова получила около 447 тысяч.

Напомним, постановка «Чудесный Грузин» показывает жизнь молодого Сталина. Ее премьера прошла 11 и 12 июня.

Об актерском таланте Ольги Бузовой ранее высказывалась Марина Зудина, которая, в отличие от многих коллег, воздержалась от резкой критики. Она заметила, что в некоторых ироничных постановках ее игра могла бы быть уместной. А в некоторых фильмах экс-звезда «Дома-2» даже понравилась вдове Олега Табакова.

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