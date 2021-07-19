Юная звездочка: дочь Нюши развеселила маму, исполнив ее хит «Небо знает»

Певица Нюша и ее маленькая дочка Симба времени даром не теряют — даже во время поездки в авто они занимаются вокалом и веселятся от души.

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В личном блоге 30-летняя артистка показала видео, на котором запечатлела наследницу, старательно исполняющую ее новый хит «Небо знает». Девочка, облаченная в комфортный брючный костюм разбеленно-голубого оттенка, с очень серьезным выражением лица пела композицию, умилив и развеселив свою мать. Нюша рассмеялась, но заметила: «Симбуля почти выучила. «Пуууусть» — это ее любимое».

К слову, музыка — не единственное увлечение двухгодовалой Симбы. Девочка уже сейчас с успехом начала изучать английский язык. Как отмечала ее мать, пока уроки иностранного проходят в простой игровой форме при помощи приложения для смартфона. Она показала, как это происходит.

Напомним, Симба — единственная наследница Нюша, тогда как для ее мужа Игоря Сивова — это уже третий ребенок. Бизнесмен уже был женат, от первого брака у него двое сыновей. Мальчики хорошо ладят с Нюшей, нередко отдыхают вместе с певицей.

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