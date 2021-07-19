«Вдохновили меня»: Марина Федункив сделала новую пародию на Ольгу Бузову

Марина Федункив высмеяла манеры Ольги Бузовой. На этот раз в центре внимания оказались видео, которые звезда снимала в Африке.

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив некоторое время назад уже делала целый цикл пародий на поющую телеведущую Ольгу Бузову.

Коротенькие ироничные ролики, в которых Марина Федункив по-доброму высмеивала Ольгу Бузову, были очень популярны в Сети. Героиня видео по фамилии Музова была настолько узнаваемой, что сомнений в прототипе не было. Потом пародистка по какой-то причине делала паузу, а теперь решила продолжить свое дело.

На этот раз Марина Федункив, по ее признанию, вдохновилась видео, которыми Ольга Бузова делится из Африки, где уже почти месяц находится на съемках.

«Мои люди! Наше совместное творчество с Ольгой Бузовой возвращается. Африка и ее бегемоНы из постов Оли вдохновили меня и вашу давнюю подругу Музову отфиксировать эксклюзивные кадры! Она никогда ничего не боится и тоже отправилась в путешествие. У нас ведь не хуже Африки», — подписала видео Марина Федункив.

В кадре она в белом парике запечатлелась рядом с ламой.

«Это сам лама, сама, — говорит Марина Федункив-Музова в кадре. — Это в общем лама, но над религией нельзя шутить».

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