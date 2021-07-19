Носик к носику: Климова запечатлела пятилетнюю дочь с маленьким кавалером

43-летняя Екатерина Климова — счастливая мама четверых детей. Она воспитывает двух мальчиков-подростков Матвея и Корнея от актера Игоря Петренко, дочь-студентку Лизу от ювелира Ильи Хорошилова и малышку Беллу от артиста Гелы Месхи. Девочке еще пять лет и она ходит в детский сад, занимается танцами и плаванием.

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Очаровательную Беллу обожают поклонники Екатерины Климовой, с радостью комментируя ее новые снимки в социальных сетях, которые иногда публикует ее мама. Однако такого кадра в Instagram звезды сериала «Бедная Настя» еще не было.

Климова подловила дочь с маленьким кавалером со светлыми волосами, словно у диснеевского принца. Из нескольких кадров знаменитость составила трогательный коллаж, который показывал всю полноту дружеских чувств детей. На фотографиях Белла мило строит глазки, прижимается к мальчику щечкой и носиком.

Отметим, что ранее про любовь своего маленького сына в Турции рассказала ведущая Регина Тодоренко. Майкл оказался большим романтиком и пригласил понравившуюся девочку пройти к морю и посмотреть на корабли. Телезвезда чуть не расплакалась от умиления.

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