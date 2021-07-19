«Пузожителю тут хорошо»: Горбань на последних сроках беременности осмелилась показаться в бикини

Звезда сериала «Кухня» Маша Горбань на последних сроках беременности решила совместить приятное с полезным — улетела отдыхать в Майами, где планирует родить своего второго ребенка.

Артистка запечатлелась в Африке в наряде с анималистичным рисунком.

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Напомним, у 34-летней актрисы есть 6-летняя дочь Стефания от первого мужа осветителя Олега Филатова. Малыша она ожидает от второго супруга кинооператора Кирилла Зоткина.

До беременности Мария Горбань нередко принимала участие в пляжных фотосессиях, артистка не стала изменять себе и в прекрасный период ожидания наследника. В личном блоге знаменитость разместила смелое фото в бикини, не скрывая своего внушительного животика.

«Вы спрашиваете: «Когда? Когда?» А мы сами и не знаем. Пузожителю тут очень хорошо», — прокомментировала снимок Горбань.

«Вы шикарны», «Какая вы милая», «А главное — беременность к лицу, очень аккуратная, прям миленько», — похвалили свою любимицу фолловеры.