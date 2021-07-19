«Счастливые молодые родители»: Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поплескались в озере только вдвоем

Экс-солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева и музыкант Валерий Меладзе в апреле этого года вновь стали родителями. У звездной пары родилась дочка Агата. С ее появлением на свет супруги начали вести рубрику в Instagram, в рамках которой делятся историями о своих напряженных родительских буднях.

Но на этот раз в микроблоге Альбины Джанабаевой появилось видео немного другого толка. Певице и ее мужу Валерию Меладзе удалось-таки найти время только для себя.

Пара выбралась на водоем, где кроме них не было никого по причине плохой и неподходящей для отдыха у воды погоды. Но разве молодых родителей это может остановить?

«Сегодня целый день идет дождь. Солнца нет, зато есть гроза и гром, — говорит за кадром Альбина Джанабаева. — На улице нет детей. И только лягушки квакают, и счастливые молодые родители улучили минутку и выбрались из дома, чтобы насладиться летом».

В кадре Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе наслаждаются купанием, плавают и всячески получают удовольствие от отдыха на воде и общения друг с другом.

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