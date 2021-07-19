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Других бы полнил: Ольга Бузова умело показала фигуру при помощи модного принта рубахи

Артистка запечатлелась в Африке в наряде с анималистичным рисунком.

Других бы полнил: Ольга Бузова умело показала фигуру при помощи модного принта рубахи
Ольга Бузова. Фото: Global look press.

Александр Васильев рассказывал, что с помощью вертикальных, горизонтальных и диагональных линий в одежде можно корректировать фигуру. Вертикальные — вытягивают силуэт. Горизонтальные — расширяют. Диагональные — сужают и создают объем в нужных местах, в зависимости от угла и положения линий.

Стилисты и модельеры давно используют этот прием. Чаще всего женщины хотят сделать визуально свою фигуру чуточку стройнее. Однако есть счастливые обладательницы хрупких форм, вроде Ольги Бузовой, которые могут носить практически любые наряды, независимо от рисунка.

Ольга Бузова в модной рубахе.
Ольга Бузова в модной рубахе. Фото: instagram.com/buzova86/

Накануне артистка отметилась в Африке, где снимается в новом телевизионном проекте, в актуальной рубахе с принтом под зебру. Его линии расположены как раз горизонтально и, вполне вероятно, могли полнить фигуру звезды. Почему этого не произошло Тeleprogramma.pro объяснила стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан.

Ольга Бузова в модной рубахе.
Ольга Бузова в модной рубахе. Фото: instagram.com/buzova86/

«Принт рубашки Ольги Бузовой очень актуальный во всех возможных вариантах фасонов и моделей. Он не полнит артистку, потому что она очень стройная. Для нее использование данного принта — скорее выигрышный прием, потому что у Бузовой небольшая грудь и объем в верхней части силуэта придает женственность фигуре. Образ идет артистке, отлично на ней смотрится. Здесь все прекрасно!» — прокомментировала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы два года.

Анжелика Гарсан.
Анжелика Гарсан. Фото: личный архив

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