«Проблема была больше во мне»: Эмин раскрыл причины развода с Гавриловой

Музыкант Эмин Агаларов в эфире шоу Ксении Собчак раскрыл причины развода с моделью Аленой Гавриловой.

«Когда мой отец женился на маме, то бабушка была против. Она запретила папе жениться. Он вынужден был снять квартиру. Бабушка на свадьбу не пошла. Они с мамой все равно пошли чуть позже жить к бабушке, так как сломался ключ от их съемной квартиры. Из двух моих свадеб отец был на одной. Я договорился, что он будет через одну свадьбу ко мне приходить».

Эмин

По словам Эмина, вторая его жена — православная. «Есть разница религий, среда формирования. Любишь всегда человека не за религиозные поверья, конечно. Вот восточные женщины проявляют на людях больше уважения к мужьям, не перебивают. У русских женщин несколько по-другому. На публике они более раскрепощенные с мужьями, а дома спокойно и тихо себя ведут», — заметил исполнитель.

Как добавил Эмин, у него с Гавриловой случились «непримиримые разногласия». «Она старалась все делать для меня. Проблема больше во мне, в моем образе жизни, мировоззрении. Со стороны кажется, что со мной легко, но это не так. Любой женщине со мной будет непросто. У меня есть такая радикальность характера. Я очень ревнивый. Если случился такой приступ, то может все разрушиться вокруг», — заметил Агаларов.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова были вместе всего год. Модель подарила исполнителю дочь Афину.

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