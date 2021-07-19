«Во мне родился игроман»: Иван Дорн сбежал из французских Канн на шоу «Форт Боярд»

Музыкант в числе других звезд появится в новом сезоне шоу СТС.

На днях во Франции завершились съемки приключенческого квест-шоу «Форт Боярд», которое в своем эфире покажет телеканал СТС.

Не дождавшись окончания Каннского кинофестиваля, на проект рванули сразу две звезды – Иван Дорн и Ян Гэ, переехав с Лазурного берега на побережье Атлантического океана.

Иван Дорн не сразу принял предложение об участие в проекте. Он не так давно перенес коронавирус, а потому побаивался нагрузок. Но все же желание получить новые эмоции и ощущения взяло верх.

«Мне кажется, квест-комнаты по всему миру как раз и появились после этого шоу. Благодаря «Форту Боярд» во мне родился игроман. Я всю жизнь играю и придумываю конкурсы и челленджи со своими друзьями», — поделился Иван Дорн.

Стоит отметить, что в «Форте Боярд», который выйдет осенью на СТС, приняли участие также звезда сериала «Чики» Ирина Носова, шумен Прохор Шаляпин, блогеры Мария Вебер, Валя Карнавал, Вика Чума и Кирилл Колесников, танцор Дмитрий Красилов (Пухляш), актриса Юлия Топольницкая и другие. Ведущим шоу стал Сергей Бурунов.

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