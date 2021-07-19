«Безвозмездно пользоваться не может»: мать Аршавина намерена взыскать с его экс-жены почти два миллиона рублей

Мать известного футболиста Андрея Аршавина подала новый иск в суд. Татьяна Ивановна требует взыскать с бывшей жены сына Алисы Казьминой 1,9 миллиона рублей.

Все — из-за особняка, который отказывается освобождать Казьмина. Когда-то Андрей Аршавин перевез в этот дом красавицу-жену и ее двоих наследников от первого брака, затем детей стало трое: Алиса родила Андрею дочку Есению.

После развода футболист попросил бывшую жену освободить помещение. Та отказалась, сославшись на то, что ей негде жить с тремя детьми. Тогда в суд подала мама Андрея Аршавина — настоящая владелица недвижимости. Инстанция встала на сторону Аршавиных и выдала постановление о выселении Алисы с тремя детьми. Но та требование суда не исполнила.

«Алиса Александровна без каких-либо законных оснований занимает здание, принадлежащее моей доверительнице, за него не платит, в связи с чем у нее возникло неосновательное обогащение. Взыскиваем 1,9 миллиона рублей. Это за год. Была определена средняя стоимость рыночной аренды и за определенный период была посчитана сумма», — объяснил адвокат Татьяны Аршавиной Дмитрий Гусаров.

Юрист отметил, что предпринимались попытки мирным путем договориться с Алисой Казьминой, но успехом они не увенчались. Предложения со стороны Аршавиных не получили никакого ответа.

«Есть вступившее в законную силу решение о ее выселении — на этом строится наше требование. Безвозмездно пользоваться объектом недвижимости она не может», — цитирует Дмитрия Гусарова Пятый канал.

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