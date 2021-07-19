Эмин назвал единственный город, в который он никогда не поедет на концерт

Как отметил музыкант, пригласить его на частную вечеринку стоит сегодня сто тысяч евро.

Певец Эмин Агаларов в эфире шоу Ксении Собчак заявил, что ни за какие деньги мира не поедет на концерт в столицу Армении — Ереван.

«На частную вечеринку пригласить меня стоит сто тысяч евро», — сказал азербайджанский музыкант.

Когда Ксения Собчак услышала эту цифру, то возмутилась. «Да ладно. Моргенштерна пригласить стоит дешевле», — заметила она.

«Я редко работаю. Меня приглашают. Ну смотри. Я буду работать, к примеру, за 20 тысяч евро сто раз в год. Так лучше я буду работать десять раз в году за сто тысяч евро».

Эмин Агаларов

«За сто тысяч евро ты поедешь на любое мероприятие. В Ереван поедешь?» — спросила Собчак.

«Нет. В Ереван не поедут ни за сколько. В Грозный ездил за сто тысяч евро. И еще частый самолет мне давали», — сказал Эмин.

Напомним, что между официальным Ереваном и Баку очень непростые отношения. Причиной являются политические разногласия и территориальные споры.

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