«Я не обвиняю, что он украл»: Эмин раскрыл неожиданные подробности ссоры Крутого и Фадеева

Как отметил музыкант, он сегодня не держит зла на Игоря Яковлевича, но некоторые вопросы все же остались.

Певец Эмин Агаларов в эфире шоу Ксении Собчак раскрыл интересные детали о ссоре композиторов и продюсеров Игоря Крутого и Максима Фадеева. Конфликт произошел в 2015 году, когда создавалась первая национальная премия в противовес «Золотому граммофону». В проекте поначалу участвовали практически все главные продюсеры страны.

«Было много сборов и совещаний, обозначены схемы. В какой-то момент Игорь Крутой и Михаил Гуцериев договорились, что бизнесмен выделит радиостанцию и профинансирует эту первую музыкальную премию. Крутой не был на одном из совещаний. Я сказал, так как обладал этой информацией, что премия будут делаться на бюджет Гуцериева. Это полтора миллиона долларов. Некоторые, в том числе и Фадеев возмутились, почему финансовые вопросы решает в одиночку Крутой. Позже Игорь Яковлевич меня поругал. Бюджет, по его мнению, был миллион долларов, а не полтора, как это озвучивал я». Эмин

Как отметил Эмин, после премии Крутой сказал ему, что выходит из проекта. «Мне не понравилось, что Крутой сказал, будто я его оболгал. Принцип участия в проекте был все-таки в равных правах. Меладзе, Матвиенко и Фадеев вышли из этой истории. Скажу так. К примеру, у премии «Жара» бюджет 300–400 тысяч долларов. Полтора миллиона потратить некуда. Зал бесплатный, артисты бесплатные. В чем бюджет? Видеоконтент и все. Спросите у Игоря Яковлевича о деньгах», — заметил Эмин.

После этого Собчак намекнула, что, возможно, Крутой хотел положить часть денег Гуцериева в свой карман.

«Я не обвиняю, что он украл. Но все было сделано в одностороннем порядке. А премию потом увели в Кремль», — заметил Эмин.

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