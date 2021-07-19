«Парковка в Шереметьево дорогая»: Эмин рассказал, во сколько обходится содержание самолета его семье

По слова музыканта, он никогда не выпячивает тот факт, что у них с отцом есть свой лайнер.

Певец Эмин Агаларов в беседе с Ксенией Собчак в ее шоу заявил, что стоимость самолета, который принадлежит его отцу, равна 35 миллионам долларов. Исполнитель часто берет лайнер у родителя, чтобы слетать по каким-то творческим вопросам и деловым поездкам.

«В последующие лет пять я планирую купить себе свой самолет. Мне нравится вот такой лайнер — «Гольфстрим». Летный час обходится около шести тысяч евро. Если арендовать такой самолет, то он будет стоить от десяти тысяч евро за час полета. До Баку стоит слетать 50–60 тысяч евро. А собственный самолет вдвое дешевле обойдется». Эмин Агаларов

Как отметил певец, дорого обходится и содержание лайнера. «Парковка в Шереметьево самая дорогая. Мы узнавали там стоимость ангара, чтобы самолет не был подвержен каким-то условиям, то это примерно полтора миллиона долларов в год. Для меня самолет — вопрос удобства. Я никому ничего не хочу показать. Я не выкладываю снимки из самолета. Если уж понтоваться, то собственными достижениями и проектами», — заметил Эмин Агаларов.

больше по теме Эмин Агаларов поделился снимком с таинственной девушкой, облаченной в белое платье Певец решил заинтриговать поклонников.

Напомним, что отец Эмина — Араз Агаларов — один из богатейших людей Азербайджана и России. Его состояние почти два миллиарда долларов.

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