Вообще не узнать: как выглядят Долина, Гурцкая, Гвердцители и другие звезды, когда они не при параде

Знаменитости попали в объективы камер во время фестиваля «Славянский базар» в неформальной обстановке.

Фестиваль «Славянский базар» в Витебске проходил в дни, когда здесь установилась рекордно высокая температура. А если воздух раскален до сорока градусов по Цельсию, мало кто будет утруждать себя нанесением макияжа и многослойными нарядами.

Вот и представители селебрити, приехавшие в этот город на фестиваль, днем абсолютно сливались с толпой. Знаменитостей в растянутых майках, темных очках, без макияжа и париков было не узнать.

Особый контраст со своим сценическим и повседневным имиджем продемонстрировала Анита Цой. Оказывается, длинные волосы звезды – это парик, а в жизни у нее короткая стрижка.

Удивила журналистов и певица Тамара Гвердцители, сошедшая с поезда в обычном топике и с повязкой на голове. Лишь к вечеру звезда вышла из отеля в том виде, в каком ее привыкли видеть поклонники — струящееся платье, каблуки, макияж.

Дочь Эдиты Пьехи, Илона Броневицкая, жила в гостинице, где нет кондиционеров, и просто плавилась от жары. На улицу Илона выходила в таком виде, словно планировала закупиться овощами на ближайшем рынке, а потом сразу же заняться их консервированием.

Лариса Долина, как пишет «Комсомольская правда», мастерски шифровалась от папарацци, и в итоге в объективы камер не попала. Но звезда много показывала закулисье «Славянского базара» и себя в неформальной обстановке.

Певица Диана Гурцкая оказалась большой ценительницей дорогих брендов: на прогоне своего номера певица появилась в джинсах клеш Gucci, которые стоят 55 тысяч рублей, и футболке итальянского бренда MSGM за 10 тысяч.

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