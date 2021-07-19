Помолодел и расцвел: Кузьмин запечатлелся в Сочи с красавицей-женой, которая младше его на 27 лет

Музыкант Владимир Кузьмин в Instagram поделился фотографией со своей красавицей-женой Екатериной Трофимовой. Вместе они находятся на отдыхе в Сочи.

На снимке певец стоит рядом с любимой женщиной. Надо сказать, что исполнитель после болезни помолодел. Как известно, звездный исполнитель не так давно перенес коронавирус.

«Кто здесь? Всем хорошей недели. Как настроение?» Владимир Кузьмин

«Вы красивая пара. Хорошего вам отдыха», «Приятного отдыха, ребята», «Сочи, привет. Владимир, около Екатерины вы смотритесь очень гармонично. Вы заметно помолодели за последнее время», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Владимир Кузьмин старше Екатерины Трофимовой на 27 лет. В их отношениях были самые разные периоды. К примеру, они даже расставались. Исполнитель уходил к молодой яхтсменке Светлане Карпухиной. Правда, спустя несколько лет он вернулся к жене, поняв, что совершил ошибку.

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