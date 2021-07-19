«Как вы это сделали?»: Максим Галкин в плавках засветил мускулистый торс, застыв в воздухе в позе ниндзя

Известный телеведущий и муж Аллы Пугачевой, Максим Галкин, июльским утром понедельника, 19 июля, произвел настоящий фурор в Сети. Шоумен поделился эксклюзивным кадром, подобные которым редко увидишь в звездных лентах, если речь, конечно, не идет о спортсменах или артистах цирка.

Максим Галкин запечатлелся во время прогулки на яхте. Телеведущий, облаченный в плавки и бейсболку, застыл в воздухе в позе ниндзя. При этом шоумен продемонстрировал идеальный торс и то, что он находится в прекрасной физической форме.

«Всем дарю заряд энергии на неделю», — подписал кадр Максим Галкин.

Поклонники телезвезды пришли в восхищение и осыпали знаменитость комплиментами.

«Хоспадэ, я ожидала увидеть все, что угодно, но летающего Макса в моей ленте еще не было», «Фантастика, как вы это сделали? Много лет пытаюсь прыгнуть и зависнуть в воздухе», «Spiderman нервно курит в сторонке», — высказались в Сети.

Максим Галкин вступил в переписку с поклонниками, объясняя, каким образом получился такой снимок.

«Прыгал, пока не получилось, минут десять», — ответил Максим Галкин.

Кстати, он не говорит о том, где именно находится. Но, судя по флагу, который шоумен засветил в сторис, это Каймановы острова в Карибском море.

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