«Сейчас устраивается какой-то балаган»: Мария Максакова высказалась об убийце своего мужа

Как отметила оперная дива, этот человек еще не добрался только до ее младшего сына Вани.

Оперная дива Мария Максакова заявила, что ее мужа, политика Дениса Вороненкова, который в свое время сбежал на Украину после обвинений в коррупции, убил бывший гражданский супруг Владимир Тюрин.

«Некая дрянь убила моего мужа, забрала старших детей, ограбила и, слава Богу, еще вот только не добралась до младшего — Вани. Триллер! Я об этом трублю, все это знают. И ничего. Нашим небольшим бойцовским клубом этого конкретного подонка мы, может, и добьем, привлечем к ответственности. Но сколько их еще. Считаю, что-то изменится, когда будет механизм. А сейчас устраивается какой-то балаган». Мария Максакова

Как отметила Максакова, Тюрин просто хочет доказать, что будет так, как хочет он. Она вспомнила, что даже когда они жили вместе и Тюрин в каких-то моментах был не прав, он всегда говорил жене: «Маня, спрячь яйца!» После этого он говорил, что спорить с ним бесполезно, сообщает «СтарХит».

Напомним, что беглый политик Денис Вороненков был убит в Киеве в марте 2017 года при невыясненных обстоятельствах. Генпрокуратура Украины после тщательного расследования этого преступления признала организатором как раз Тюрина. Однако официально его вина не была доказана.

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