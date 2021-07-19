«Три года без Дениса»: Тарасова почтила память убитого в уличной потасовке Тена

Талантливый казахстанский фигурист погиб в Алматы в 2018 году после драки с двумя преступниками.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова в Instagram почтила память известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Она поделилась снимком спортсмена, который ушел из жизни в возрасте 25 лет.

«Три года без Дениса», — кратко подписала она фотографию. «Светлая память», «Какой светлый мальчик был. Именно душой», «Золотой мальчик. Наша гордость и наша боль», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Денис Тен — один из самых выдающихся спортсменов Казахстана за всю историю этого государства. На Олимпиаде в Сочи он выиграл бронзовую награду. На чемпионатах мира становился вторым и третьим.

Заметим, что 19 июля 2018 года в центре Алматы он застал двух преступников, которые скручивали зеркала с его автомобиля. Возникла потасовка. В результате нее Тен получил глубокое ножевое ранение в бедро. Началось сильное кровотечение. Он был доставлен в больницу, но скончался спустя два часа. Через несколько дней преступники были задержаны. Каждый из них получил по 18 лет лишения свободы.

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