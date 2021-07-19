«Неловко будет»: Меган Маркл готовится к встрече с Елизаветой II

Герцоги Сассекские планируют приехать в Лондон уже в сентябре.

В начале марта Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью Опре Уинфри, в котором рассказали шокирующие для многих вещи. В частности, экс-актриса обвинила дворец в расизме. После этого королева поручила провести целое расследование.

С того момента прошло уже несколько месяцев, а ситуация остается напряженной до сих пор. Хотя принц Гарри уже дважды успел побывать дома, с родственниками у него пока прохладные отношения. Как там встретят Меган Маркл, пока неизвестно.

«Определенно, неловко ей будет во время встречи с Елизаветой II», — пишет Express.

Известно, что герцоги Сассекские планируют приехать в Лондон уже в сентябре. На этот месяц там запланированы празднования по случаю дня рождения принцессы Дианы, которые Кенсингтонский дворец перенес на осень из-за пандемии.

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