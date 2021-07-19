Первая встреча: Елизавета II познакомится с Лилибет Дианой

Меган Маркл и принц Гарри растят двоих детей. Их старшему сыну Арчи в мае исполнилось два года, а 4 июня экс-актриса родила дочь, которую назвали в честь ее прабабушки и бабушки. Герцоги Сассекские пока не показали миру свою малышку, но уже известно, что крестить ее планируют в Лондоне, на глазах у королевы.

«Гарри сказал некоторым людям, что они хотят крестить Лили в Виндзоре, как и ее брата», — сообщил Daily Mail.

Ехpress пишет, что герцоги Сассекские вернутся в Великобританию уже в сентябре. Возможно, именно в эту поездку и состоятся крестины Лилибет, а королева впервые увидит свою одиннадцатую правнучку.

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