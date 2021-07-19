Веселая мама – счастливые дети: Водянова в купальнике-леотарде понежничала с младшим сыном от Арно на пляже

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова в прошлом году во второй раз вышла замуж. Ее избранник — представитель богатейшей французской династии, сын мультимиллиардера Бернара Арно, Антуан Арно. И хотя пара вместе уже 10 лет, обзавелась двумя детьми, но отношения узаконить решилась только в 2020 году.

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Всего детей у модели пять, от первого брака с ней проживает трое взрослых наследников, и все знают, какими красавцами они у нее выросли. А вот сыновей от Арно Водянова не торопится показывать публике. Хотя они появляются у нее в микроблоге, но, как водится у звезд, лица тщательно скрыты. И все же нельзя не заметить, как быстро они растут.

У себя на страничке Водянова сделала перепост видео, как она отдыхает на море с друзьями и детьми. На кадрах мама в спортивном купальнике-леотарде прильнула к младшему сыну, 5-летнему Роману, которого укутала полотенцем, и принялась нежно обнимать и щекотать.

Кстати, здесь можно разглядеть мальчика подробнее. Роман растет брюнетом и очень похож на своего отца. Рядом с мамой и братом расположился старший братик — 7-летний Максим.

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