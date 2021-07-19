Как у Пугачевой: жена Юдашкина показала роскошный садовый пруд с кувшинками

В поместье Примадонны существует такой же, и его собственноручно чистит Максим Галкин.

Алла Пугачева и Валентин Юдашкин дружат уже много лет семьями. Примадонна очень часто принимает в гостях прославленного кутюрье и его жену, они вместе празднуют дни рождения, особые даты, Новый год. Неудивительно, что у них за это время сформировались похожие взгляды и вкусы.

Например, на территории роскошного замка в Грязи, где Алла Пугачева живет с мужем и детьми уже много лет, есть роскошный пруд. И совсем недавно, когда Кристина Орбакайте навещала маму, она показала этот водоем, застланный цветущей растительностью. Практически такой же искусственный пруд украшает двор поместья Юдашкиных.

Правда, отличается немного: на воде Юдашкиных не так много кувшинок, но они тоже цветут и радуют своих хозяев красотой и чистотой. Жена знаменитого кутюрье показала в микроблоге, как он выглядит.

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