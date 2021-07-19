«Запомни меня таким»: мини-фильм экс-мужа Бородиной про любовь взорвал Сеть

Бессменная ведущая телешоу о любви Ксения Бородина разводится с третьим мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Что именно стало причиной развода, пара не комментирует, но недавно они могли бы отметить шестилетие своего брака. Вместо этого пара будет делить имущество.

Ксения Бородина в своем микроблоге создала атмосферу беззаботности и равнодушия. Кажется, девушку не волнует происходящее в ее личной жизни. Она много путешествует, тусуется с подругами, а накануне была замечена на вечеринке в компании с предпринимателем из Армении Эриком Авагяном, с которым ей приписали роман.

Курбан Омаров тоже путешествует. После разрыва с женой он с сыном от первого брака посетил Казань, теперь Сочи, и по возвращении в Москву представил мини-фильм по любовь, который снял как иллюстрацию к художественному прочтению лирики.

«Запомни меня таким… Это стихотворение является для меня особенным. До сих пор, читая строки, я испытываю сильное волнение. Каждое слово так или иначе находит отклик в моем сердце», — признался блогер.

Трехминутная love story попала прямо в цель – посмотревшие ее подписчики Омарова просто взорвали Сеть своей обратной связью.

«Пробрало до глубины души, браво», «Пробрало до глубины души, браво», «Шикарный тембр голоса! Превосходно», «У Вас очень красивый голос….», «Пророческие оказались слова. Все подписчики все еще верят, что любовь сможет победить ваши гордость и эгоизм…а семья и сердца детей останутся целыми. Ни одни даже самые идеальные отношения в разводе им этого не заменят», «Если это стихотворение адресовано Ксюше, то оно достало до глубины души, очень чувственно. Прекрасные слова…», «Курбан у вас бархатный голос, хочется слушать бесконечно», «Как удивительно, что это стихотворение подходит под Вашу ситуацию. Очень жаль, что ваш брак распадается….», — пишут в комментариях под видео.

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