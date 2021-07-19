«Это ненормально»: пятимесячный декрет Меган Маркл и принца Гарри вызывает вопросы в США

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз в начале лета. 4 июня экс-актриса родила девочку в клинике Санта-Барбары, которую назвали в честь ее прабабушки и бабушки — Лилибет Диана. Сразу после этого герцоги Сассекские ушли в пятимесячный отпуск по уходу за ребенком, отложив все свои проекты и работу. Этот момент в США вызвал много вопросов. Королевский эксперт Марлен Кениг сравнила Меган с американскими матерями и отметила, что это ненормально.

«Это не является нормой в США, потому что у нас нет национальной политики в отношении отпуска по уходу за ребенком. Работникам предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью десять недель и все», — цитирует эксперта Express.

Добавим, что уже в сентябре Гарри планирует вновь отправиться в Лондон, чтобы принять участие в праздновании дня рождения принцессы Дианы. Торжества Кенсингтонский дворец перенес на осень из-за пандемии. Возможно, Меган с детьми присоединится к мужу.

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