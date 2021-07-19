«Сижу у Татьяны Эдуардовны на коленях»: Королева показала, как отдыхает в Грузии с Кравченко

Актрисы попали на Кавказ по работе и решили совместить приятное с полезным.

Оказывается, звезд сериала «Сваты» Татьяну Кравченко и Инну Королеву хорошо знают не только в России и Украине, но и в Грузии. В настоящий момент звезды пребывают в этой гостеприимной стране на съемках, заодно наслаждаясь отдыхом в ней.

Дамы в восторге от местной пищи, красоты природы и улыбок людей. А когда им принесли прямо к бассейну букеты цветов, где они релаксировали в перерыве между съемками, артистки растрогались не на шутку.

В благодарность грузинским поклонникам кинодивы записали небольшое видеопослание для Instagram. При этом ролик получился довольно забавным из-за поз, которые приняли звезды перед камерой.

«Это моя доця», — сказала в кадре Татьяна Кравченко. «Так приятно, сидим у бассейна и нам принесли букеты цветов! Это так приятно! И я сижу у Татьяны Эдуардовны на коленях!» — прокомментировала Инна Королева.

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