«Знала, что в этих отношениях будет кирдык»: Лолита Милявская заговорила о своих бывших мужьях

Певица Лолита в «ДНК-шоу» на канале «Пятница!» призналась, что никогда не хотела рожать детей своим мужьям. По ее словам, она не из тех людей, кто хочет наследников и чувствует это на уровне подсознания. Рядом с ней не было ни одного мужчины, от которого бы она хотела детей.

«Не видела продолжения, заранее знала, что в этих отношениях будет кирдык. Не хотела бы сказать своему ребенку то, что когда-то мне сказала мама, что где-то я испортила ей жизнь». Лолита

Как добила Милявская, мужчины ее в этой жизни часто предавали и обманывали. Однажды она закрутила роман, а позже выяснилось, что у этого возлюбленного есть жена, живущая за границей. Просто он скрыл этот факт от исполнительницы. Естественно, что с ним она все отношения прервала.

Напомним, что Лолита пять раз была замужем. Дочь она родила от мужчины, о котором никогда не рассказывает широкой публике. Сейчас у звезды роман с неким бизнесменом. Правда, выходить за него замуж звезда не торопится.

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