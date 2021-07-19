Яблоко от яблони: Джанабаева показала творческое увлечение младшего сына от Меладзе

В День космонавтики экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева стала многодетной матерью. Она подарила мужу, музыканту Валерию Меладзе, третьего общего ребенка, и на этот раз — дочку. Малышку назвали Агатой.

Старшие дети Джанабаевой от Меладзе нечасто становятся героями публикаций в микроблогах родителей. Но с прибавлением в семье мама стала делать исключения и даже показала лицо младшего, семилетнего Луки. Мальчик вырос копией своей звездной мамы. Отцовские грузинские корни во внешности мальчика разглядеть сложно, и, судя по всему, он намерен пойти по стопам родителей.

Джанабаева на редких кадрах показала творческое увлечение Луки. Мальчик с гитарой в руках коротает время в поездке, перебирая аккорды и наигрывая мелодию. А в завершение «концерта» гордо смотрит на маму.

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