«Тема бывшей жены моего мужа закрыта»: Макеева призвала фанатов написать коллективное письмо в ее поддержку

Анастасия Макеева и Роман Мальков наслаждаются медовым месяцем на Кубе. Актриса приняла решение больше не обсуждать тему бывшей жены своего нового мужа. Об этом она заявила в своем микроблоге, обратившись при этом к фанатам. Звезда театра планирует отправить официальное письмо во все театры и министерство культуры.

«Тема бывшей жены моего любимого мужа и его дочки с какими-то проблемами и фантазиями — закрыта. Я больше не буду к этому возвращаться. Моя жизнь прекрасна, разнообразна, и никто не сможет этого изменить, но если вы хотите меня поддержать, то пишите моей маме Марине Борисовне. Она очень хороший, интеллигентный человек. Она выслушает каждого и напишет коллективное письмо. Мой отец его составит как грамотный юрист. И мы пошлем его во все театры и министерство культуры в поддержку того, чтобы перестать травить меня, как артистку. Если вам хочется принять участие в защиту моей чести, искусства, театра, неприкосновенности творчества, пишите моей маме», — сказала Макеева.

Напомним, что Анастасия и Роман познакомились в прошлом году на даче у звезды. Бизнесмен приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей.

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