«У нее «ухо», в которое говорят, какие вопросы задавать»: Мон раскрыла тайны «Секрета на миллион»

Как отметила певица, она не ожидала, что на программе ее начнут спрашивать про аборты.

Певица Алиса Мон раскрыла некоторые тайны популярной программы «Секрет на миллион», которая выходит на канале НТВ.

Как отметила звезда, ведущей Лере Кудрявцевой продюсеры программы диктуют порой, какие вопросы нужно задать гостям в студии.

«У нее «ухо», в которое ей говорят, какие вопросы задать. Был такой момент, что она говорит прямо в студии: «Вот этот вопрос я вообще задавать не буду». Алиса Мон

Как отметила Алиса Мон, ей до сих пор интересно, какой вопрос отказалась задать Лера Кудрявцева. Она думает, что там было что-то связанное с криминалом. Также она добавила, что предварительно с гостями программы ведутся беседы. Проговаривают какие-то моменты. Она проговорилась про аборты, о чем позже пожалела. Ей стали задавать много вопросов на эту тему во время съемок, что ей пришлось не по душе, сообщает «Собеседник».

Напомним, что шоу «Секрет на миллион» — одно из самых рейтинговых на телевидении. Гостями программы становятся звезды шоу-бизнеса, которые раскрывают тайны о своей личной жизни.

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