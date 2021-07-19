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«У нее «ухо», в которое говорят, какие вопросы задавать»: Мон раскрыла тайны «Секрета на миллион»

Как отметила певица, она не ожидала, что на программе ее начнут спрашивать про аборты.

«У нее «ухо», в которое говорят, какие вопросы задавать»: Мон раскрыла тайны «Секрета на миллион»
Алиса Мон. Фото: Globallookpress.com

Певица Алиса Мон раскрыла некоторые тайны популярной программы «Секрет на миллион», которая выходит на канале НТВ.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: Globallookpress.com

Как отметила звезда, ведущей Лере Кудрявцевой продюсеры программы диктуют порой, какие вопросы нужно задать гостям в студии.

«У нее «ухо», в которое ей говорят, какие вопросы задать. Был такой момент, что она говорит прямо в студии: «Вот этот вопрос я вообще задавать не буду».

Алиса Мон

Как отметила Алиса Мон, ей до сих пор интересно, какой вопрос отказалась задать Лера Кудрявцева. Она думает, что там было что-то связанное с криминалом. Также она добавила, что предварительно с гостями программы ведутся беседы. Проговаривают какие-то моменты. Она проговорилась про аборты, о чем позже пожалела. Ей стали задавать много вопросов на эту тему во время съемок, что ей пришлось не по душе, сообщает «Собеседник».

Напомним, что шоу «Секрет на миллион» — одно из самых рейтинговых на телевидении. Гостями программы становятся звезды шоу-бизнеса, которые раскрывают тайны о своей личной жизни.

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