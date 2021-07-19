Как у топ-модели: Светлана Бондарчук в ультракоротком платье засветила идеальные длинные ножки

Бывшая жена Федора Бондарчука, 52-летняя Светлана Бондарчук, активно ведет микроблог, где рассказывает о своей жизни, съемках, привычках и путешествиях. Сейчас светская львица вернулась в страну из продолжительного отпуска, который провела в Бодруме, но в Москву пока не торопится. Вместе с мужем, дизайнером Сергеем Харченко, красотка улетела в Сочи.

Новые кадры не заставили себя ждать. Бондарчук, приобретя ровный турецкий загар, все чаще выгуливает мини, и в этот раз тоже отдала предпочтение ультракороткому. В черном платье с бахромой она позировала на балконе, демонстрируя во всей красе свои безупречные длинные ноги. При этом очевидно, что гордости Светланы могут позавидовать многие юные девушки.

Судя по контенту, который Бондарчук разместила в Stories, в Сочи она прилетела не отдыхать, а работать. И следующим героем ее YouTube-проекта станет Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки». Они вместе прогулялись по торговому центру, повеселись и подурачились.

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