Смотреть всем не обязательно: Черно устроила колыхания тела под энергичную музыку

Бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Черно на некоторое время пропала из вида для своих поклонников, сделав паузу в социальных сетях. Вернулась в интернет-жизнь девушка довольно ярко — выложив в личный блог видеоролик с танцами в красивом ярком платье и изысканном макияже.

«Потеряли? Не теряйте, у меня все ок», — подписала она видео.

Вайн вызвал неоднозначную реакцию у ее подписчиков. Кто-то осудил блогершу за неудачную шутку и, как им кажется, лишний вес. А кто-то пришел в восторг от веселого нрава Саши, неиспорченного какими-либо комплексами.

«Капец, колыхание жира в кадре, я больше ничего не поняла», ««На Урсулу из «Русалочки» похожа», «Какой кошмар», «Очень большая, просто нужно что-то делать. Жаль, молодая девушка», «Очень красивое платье. Цвет тебе очень к лицу. Прямо офигенно», «Крыша поехала?», «Александра всегда на позитиве», «Ты умеешь поднять настроение» — можно увидеть в комментариях Instagram Черно.

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