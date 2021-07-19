Муж из Совета Федерации: Порошина в летнем наряде кобальтового цвета засветила обручальное кольцо

Актриса Мария Порошина в сторис на своей страничке в Instagram случайно засветила обручальное кольцо на безымянном пальце. Не исключено, что звезда тайно вышла замуж. Скорее всего, ее супругом стал отец ее пятого ребенка — сына Андрея.

На кадре актриса запечатлена в летнем наряде кобальтового цвета. При этом без проблем можно разглядеть то самое кольцо.

Как отмечают осведомленные источники, рядом с Марией Порошиной сейчас очень влиятельный мужчина. Это некий чиновник, который работает в Совете Федерации. Вместе они уже несколько лет. Любопытно, что после съемок рядом с Порошиной часто стали видеть некоего молодого парня. Это вовсе не любовник, а водитель, которого как раз и представил к ней для безопасности муж-чиновник, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Мария Порошина — многодетная мать. Кроме сына, у нее есть уже взрослая дочь от актера Гоши Куценко и три наследницы от актера Ильи Древнова.

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