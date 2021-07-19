«Банда блондинов»: Стеша Маликова запечатлелась с подросшим трехлетним братиком

Несмотря на то, что старшая дочь Дмитрия Маликова, Стефания, была абсолютно не готова к появлению братика, о нем родители рассказали ей за несколько дней до приезда домой. Сестрой она стала очень заботливой и любящей. Девушка души не чает в трехлетнем Марке и часто устраивает совместный досуг с ним.

На сей раз Стеша, вернувшись с путешествия по Алтаю, поспешила насладиться общением с маленьким братиком, по которому очень соскучилась. Она запечатлелась с подросшим мальчуганом, нежно обнимая его перед зеркалом. Маленький Марк давно носит стрижку, как у своего звездного папы, и у него белокурые волосы.

«Банда блондинов», — подписала снимок красотка.

Кем станет сынок Маликова, отец пока гадать не берется, а вот дочка уже получила высшее образование: она окончила этой весной факультет международной журналистики МГИМО, а также уже год развивает собственное дело — создание женской модной одежды.

Смотрите также