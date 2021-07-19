Счастливый папочка: Шубская показала, как Овечкин веселится с сыновьями в бассейне

Александр Овечкин хоть и живет в Америке уже много лет, возглавляя команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», регулярно бывает в России, где обязательно встречается с близкими. Дома он с женой Анастасией Шубской, дочкой Веры Глаголевой, и сыновьями Ильей и Сережей разговаривает на русском языке, прививая детям родную культуру.

В настоящий момент хоккеист как раз пребывает на родине, наслаждаясь и отцовством, и спортом одновременно. Избранница спортсмена показала в личном блоге, как муж проводит свободное время.

На обнародованных в Сети кадрах Александр резвится с детьми в бассейне, взяв обоих мальчиков на руки. Дети с восторгом воспринимают забавы, которые придумал их отец.

Не забыл Овечкин и про хоккей, организовав для своего старшего наследника Сергея и племянников мастер-класс. При этом сын частично облачился в хоккейную униформу, а его «тренер» остался в отпускном наряде — бермудах, футболке и сланцах.

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