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«Ну, конфетка же!»: Пынзарь позировала в сарафане без белья, блеснув «лисьими носиками»

Снимком блогер поделилась в своем Instagram.

«Ну, конфетка же!»: Пынзарь позировала в сарафане без белья, блеснув «лисьими носиками»
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь –— ярая путешественница. Только недавно она отдыхала в США и Турции, как вновь отправилась на море. На этот раз выбор пал на Сочи. На курорт блондинка приехала в компании мужа. Снимками с отдыха девушка, как всегда, делится со своей многомиллионной публикой в Instagram.

«Мне хорошо везде, где есть море и солнце. Что я за цаца избалованная», — написала Пынзарь.

На этот раз она позировала в ярко-синем сарафане на тонких бретелях. Его фасон не предполагал наличие нижнего белья, что сразу же заметили фанаты блондинки.

«Счастливая женщина! Ну, конфетка же ты! Это счастье! Платье — огонь!» — писали пользователи Сети.

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