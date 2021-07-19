«Ну, конфетка же!»: Пынзарь позировала в сарафане без белья, блеснув «лисьими носиками»

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь –— ярая путешественница. Только недавно она отдыхала в США и Турции, как вновь отправилась на море. На этот раз выбор пал на Сочи. На курорт блондинка приехала в компании мужа. Снимками с отдыха девушка, как всегда, делится со своей многомиллионной публикой в Instagram.

«Мне хорошо везде, где есть море и солнце. Что я за цаца избалованная», — написала Пынзарь.

На этот раз она позировала в ярко-синем сарафане на тонких бретелях. Его фасон не предполагал наличие нижнего белья, что сразу же заметили фанаты блондинки.

больше по теме «Огонь»: Пынзарь в бикини похвасталась роскошной грудью Кадры блондинка опубликовала в своем Instagram.

«Счастливая женщина! Ну, конфетка же ты! Это счастье! Платье — огонь!» — писали пользователи Сети.

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