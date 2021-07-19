«Очень любит огурцы»: Стриженова с трехлетним внуком собрала урожай

В этом году звезде Первого канала Екатерине Стриженовой исполнилось 53 года. А три года назад она впервые стала бабушкой. Наследника подарили старшая дочь Анастасия и ее муж Петр. Мальчика назвали Петей, а дома его все ласково зовут Петя Петрович. В своем Instagram Стриженова опубликовала кадры, на которых показала, как с внуком собирает урожай.

«Петя Петрович очень любит огурцы, сегодня он впервые увидел, как они растут!» — написала Стриженова.

Добавим, что Анастасия с мужем живут в Нью-Йорке. Девушка получила европейское образование, она училась в Лондоне. Младшая дочь Стриженовых — Александра, которой в этом году исполнится 21 год, — закончила МГУ им. Ломоносова.

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