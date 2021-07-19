Тортилья с креветками: видеорецепт для пикника
Видео
Как Петросян, Тодоренко, Чехова и другие звезды проводят лето
Видео

«Очень любит огурцы»: Стриженова с трехлетним внуком собрала урожай

Наследника звездной бабушке подарила старшая дочь Анастасия.

«Очень любит огурцы»: Стриженова с трехлетним внуком собрала урожай
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae

В этом году звезде Первого канала Екатерине Стриженовой исполнилось 53 года. А три года назад она впервые стала бабушкой. Наследника подарили старшая дочь Анастасия и ее муж Петр. Мальчика назвали Петей, а дома его все ласково зовут Петя Петрович. В своем Instagram Стриженова опубликовала кадры, на которых показала, как с внуком собирает урожай.

«Петя Петрович очень любит огурцы, сегодня он впервые увидел, как они растут!» — написала Стриженова.

Добавим, что Анастасия с мужем живут в Нью-Йорке. Девушка получила европейское образование, она училась в Лондоне. Младшая дочь Стриженовых — Александра, которой в этом году исполнится 21 год, — закончила МГУ им. Ломоносова.

Смотрите также:

Тэги

Анастасия СтриженоваЕкатерина СтриженоваЕкатерина Стриженова последние новостиСтриженоваСтриженова новости