Женственно и стильно: Надежда Бабкина в полосатом платье-рубашке и с модной сумкой позировала на пляже

71-летняя артистка отдыхает в Крыму уже неделю и выглядит свежо без макияжа.

Многие отечественные знаменитости сейчас наслаждаются отпуском за границей. Ксения Собчак с сыном от Максима Виторгана отдыхает во Франции, Тимати — на Мальдивах, Анастасия Макеева с молодым мужем — на Кубе. А вот певица Надежда Бабкина снова выбрала Крым, как и в прошлом году.

«Отпуск продолжается! Крым прекрасен!» — сообщила звезда.

Снимки, которыми делится Бабкина с подписчиками в соцсети, свидетельствуют: отдых удался. Народная артистка выглядит отдохнувшей, свежей и жизнерадостной, впрочем, как всегда. На этот раз певица прогулялась по пляжу без макияжа, нарядившись в ультрамодное платье-рубашку с рюшами, а в качестве акцента перекинула через плечо трендовую сумочку зеленого цвета Bottega Veneta.

«Надюша, как же хороша!!!», «Красавица, всегда на позитиве», «Вы настоящая! Интересная! Красивая, женственная и эпатажная!», «Шикарная», «Какая же вы классная!», «Хорошего отдыха Вам!» — написали некоторые подписчики под снимками.

О том, что Надежда Бабкина в свой 71 год выглядит очень молодо, заметили многие подписчики. При этом артистка и телеведущая знает, как выглядеть модно и стильно, чтобы быть еще краше.

Смотрите также