«Танцуй, пока молодой»: Лобода в искрящемся лифчике зажгла на танцполе

Недавно Светлана Лобода прекратила сотрудничество со своим продюсером Нателлой Крапивиной. Это случилось после инцидента на фестивале «Жара», после которого женщина позволила себе выразить эмоции в Instagram. Лобода заявила, что впредь не будет прибегать к услугам продюсеров, теперь у нее будут только концертные директоры. Снимками одного из концертов Светлана поделилась в своем Instagram. На сцене она появилась в лаковым ботфортах, мини-юбке и лифчике.

«Танцуй, пока молодой», — подписала кадры Лобода.

Фанаты, как всегда, засыпали ее комментариями.

«Вау, просто бомба! Какая классная! Красотка! Невероятная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, музыкальную карьеру певица начинала в составе группы «ВИА Гра», после чего решила строить сольную. В этом году Светлана отметит свое 39-летие.

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