«Судя по животику»: Анастасию Макееву заподозрили в долгожданной беременности

В мае Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен Роман Мальков, с которым она познакомилась на собственной даче в прошлом году. 37-летний мужчина приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей, а уже в марте сделал звезде театра предложение. Он стал четвертым мужем Макеевой, с которым, кстати, она вступила в церковный брак.

В эти дни пара отдыхает на Кубе. В своем Instagram Роман разместил фото Анастасии в коротких шортиках, а внимание подписчиков привлек животик актрисы.

«О, кажется Настя вам готовится подарить пятого ребенка, судя по животику! Тоже так показалось! Вы самая красивая пара!» — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Макеева признавалась, что не могла родить ввиду определенных физиологических моментов.

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