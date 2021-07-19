Модная пара: Кристина Орбакайте в белом вместе с мужем поддержала тренд на монохром

Певица с возлюбленным вышла в свет в актуальном цвете сезона.

Старшая дочь Аллы Пугачевой, 50-летняя Кристина Орбакайте, прилетела в Москву, чтобы сняться в продолжении комедии «Любовь-морковь», которая впервые на экраны вышла еще 15 лет назад. Кстати, ровно столько же артистка счастлива в браке со своим третьим мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым. Он сопровождает жену в поездке, и все свободное время пара старается проводить вместе.

Певица в своем микроблоге поделилась снимком, на котором они с мужем позируют в тотально белых одеждах на ночной прогулке. Летом как никогда актуален белый в образе, а монохромный стиль правит бал уже не первый сезон.

Кстати, на днях Орбакайте заметно преобразилась после похода к стилисту. Девушка сделала новую укладку и приобрела очки, которыми похвасталась перед подписчиками.

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