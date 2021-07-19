Цвета Барби: Ольга Бузова в кроп-топе и нежно-розовом трикотажном костюме отметилась в саванне

Звезда уже несколько недель работает в Африке над новым телепроектом ТНТ.

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова на несколько недель покинула Москву, чтобы принять участие в новом телепроекта канала ТНТ. Работа ведется в Африке, и звезда с головой ушла в процесс. Но про подписчиков девушка не забывает, ежедневно радуя онлайн-публику новыми кадрами из своей командировки.

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Фото, видео, ролики для TikTok — времени у Ольги Бузовой, кажется, хватает на все. Кроме того, постоянное движение помогает красотке не замерзнуть. Певица постоянно жалуется, что ей очень холодно в Африке, ведь сейчас там календарная зима, а вещей теплых у нее с собой просто нет.

На новых кадрах, которыми Бузова поделилась в микроблоге, красотка позирует в саванне в трикотажном костюме цвета Барби — ярко-розовом кроп-топе. Несмотря на холод, звезда не забывает про моду и стиль и старается выглядеть интересно и ярко всегда.

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