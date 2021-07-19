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«Решите, что я пафосная»: Ксения Бородина ответила, сможет ли построить любовь с простым мужчиной

Девушка разводится с мужем спустя шесть лет брака.

«Решите, что я пафосная»: Ксения Бородина ответила, сможет ли построить любовь с простым мужчиной
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото Global look press

Телеведущая Ксения Бородина в настоящий момент находится в стадии развода со своим вторым мужем, бизнесменом и блогером Курбаном Омаровым. Они прожили в браке шесть лет, но что-то пошло не так, и теперь звезде сыпется шквал вопросов от поклонников относительно ее личной жизни.

На этот раз Бородину спросили, сможет ли она построить отношения с простым, но порядочным мужчиной. И девушка решила ответить:

«Сейчас вы все решите, что я пафосная… но я хочу быть с самодостаточным мужчиной, который будет чувствовать себя рядом со мной настоящим мужиком, который не будет комплексовать, любить будет и решать многое. Каждому свое, как говорится», — написала Бородина.

Ксения Бородина
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Судя по всему, в Курбане Омарове ей как раз недоставало именно этих качеств. Однако, что именно стало причиной развода, Ксения по-прежнему умалчивает.

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