«Какая аппетитная»: Глюкоза станцевала на камеру в купальнике с кольцами

Брак Натальи Ионовой, более известной как Глюкоза, и Александра Чистякова можно назвать одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Более 14 лет назад артистка вышла замуж за бизнесмена, родила двух дочек и продолжает творческую карьеру. Она не только выпускает новые треки, но и снимается в кино, а также радует фанатов новыми кадрами в своем Instagram. На этот раз Глюкоза станцевала на камеру, облачившись в купальник с кольцами.

«Какая аппетитная Глюкоза! Ничего себе! Огонь! Да это просто бомба! Как круто!» — писали пользователи Сети.

Напомним, у 35-летней Ионовой двое детей. Старшей ее наследнице Лиде уже 14 лет, а младшей Вере скоро исполнится десять.

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