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«Боже мой, какая я красивая!»: Настя Каменских в бикини с микрострингами сверкнула пышными бедрами

Певица активно пополняет портфолио горячими кадрами.

«Боже мой, какая я красивая!»: Настя Каменских в бикини с микрострингами сверкнула пышными бедрами
Настя Каменских. Фото: Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Анастасия Каменских давно прославилась не только вокальными данными, но и пышной фигурой, которую отточила до своего идеала. Теперь девушка при случае старается подчеркнуть ее не только красивыми платьями, но и купальниками.

На сей раз красотка примерила крошечное бикини с сочным лимонным принтом, позируя себе на видео так, чтобы пышные бедра тоже попалим в кадр. При этом на девушке — микростринги, которые эффектно обрисовывают формы певицы.

Разместившись на полу, Каменских решила показать и зону декольте. А подруга звезды за кадром решила посмеяться над страстью девушки к селфи. «Боже мой, ну какая я красивая!» — комментировала происходящее подруга певицы.

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