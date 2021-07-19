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«Чилим на море»: Собчак в платье российского дизайнера позировала на итальянском побережье

Компанию на пляже ей составил сын Платон.

«Чилим на море»: Собчак в платье российского дизайнера позировала на итальянском побережье
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак отдыхает в Италии. Блондинка решила проехать по нескольким точкам, изучить достопримечательности и насладиться теплым морским бризом. В своем Instagram она показывает некоторые моменты отпуска. На этот раз отметила, что прибыла в Сен-Тропе.

«Чилим на море. Людей в Сен-Тропе меньше обычного, русских почти нет. То есть всего, чего добилась французская бюрократия: сократила поток туристов, но все, кто хотел, все равно на местности», — написала Собчак.

На снимке Ксения позировала вместе с сыном Платоном. Для прогулки по побережью она выбрала платье макси с рукавами-фонариками российского дизайнера Светланы Родиной. Образ дополнила соломенной шляпкой.

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